Valentini (ex dg FIGC): “Cesare Maldini e Sacchi, ecco alcuni retroscena”

ULTIME NEWS – Antonello Valentini, ex direttore generale delle FIGC, ha parlato di Cesare Maldini e Arrigo Sacchi, ex allenatori del Milan e della Nazionale. Ecco alcuni retroscena ai microfoni di ‘TMW Radio’.

Su Cesare Maldini: “Ci qualificammo ai Mondiali del ’98 lì. E’ stato un personaggio pazzesco. Ho un grande ricordo, come gestore di uomini è stato fantastico. Ti fulminava con lo sguardo. Lo vidi cacciare durante la preparazione, in un allenamento pubblico, Buffon perché faceva un po’ lo scemo. Lo vidi attaccare Panucci a Wembley negli spogliatoi”.

Su Sacchi: “Sono grato ad Arrigo perché mi ha insegnato tanto e ha dato una volta seria all’organizzazione delle squadre nazionali. Gli staccherei la testa per alcuni eccessi, mi fece perdere anni di vita nel ritiro. In tanti mi dissero che non lo sopportavano, ma aveva un tale carisma e spiegava ogni cosa. Ha insegnato tanto a tutti. Ancelotti faceva da mediatore tra tecnico e giocatori. E’ un uomo estremamente intelligente, è piacevole parlare con lui di calcio”.

