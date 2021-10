Under 21, Nicolato: “Tonali? Nessun dubbio su di lui. Ha personalità”

Paolo Nicolato, CT dell'Italia Under 21, si è soffermato sulle qualità del suo capitano Sandro Tonali. Queste le dichiarazioni

Paolo Nicolato, CT dell'Italia Under 21, si è soffermato sulle qualità del suo capitano Sandro Tonali. Queste le dichiarazioni riportate dal sito della 'FIGC': "Non ho dubbi su questo ragazzo, la prima volta che ha vestito la maglia azzurra l'ha fatto con me nell'Under 18, quindi conosco lui e le sue qualità da molto tempo. Devo fargli un complimento particolare perché Sandro, che aveva già respirato il clima della Nazionale A, ha avuto la capacità non indifferente di rientrare poi in Under 21. Non è una cosa facile dal punto di vista emotivo, e non è così scontato. Non ho nessun dubbio su di lui, è bravo, ha grande personalità ed è un ragazzo con cui mi lega anche un affetto particolare".