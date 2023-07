UEFA, Traverso: “Milan? Non dovrebbe avere problemi con il Fair Play”

Le parole di Andrea Traverso

"Le italiane sono quelle che devono stare più attente, ma quest'anno c'è stata una presa di coscienza. Lo scudetto l'ha vinto il Napoli dalla gestione esemplare. Alcune, come il Milan, hanno intrapreso con ottimi risultati un cammino virtuoso. Altre sono un po' in ritardo, ma hanno cominciato il risanamento controllando i costi. La Roma ha detto che forse sforerà alcuni parametri del settlement e pagherà una multa invece di vendere. I controlli saranno a ottobre".