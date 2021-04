UEFA, Ceferin: “Avanti tutti insieme nel nome dell’unità”

Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA, plaude i club che hanno deciso di abbandonare il progetto della SuperLega: le sue dichiarazioni

Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA, ha commentato, in un comunicato ufficiale, la notizia secondo cui le 6 squadre inglesi si sono ritirate dal progetto della SuperLega. "Ieri ho detto che è ammirabile ammettere di aver sbagliato e questi club hanno fatto un grande errore". Ceferin ha poi aggiunto: "Ma adesso sono tornati in gruppo e so che hanno tanto da offrire, non solo alle nostre competizioni, ma all'intero calcio europeo. La cosa importante ora è andare avanti insieme e ricostruire l'unità di cui godeva prima questo sport".