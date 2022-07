Udinese, Sottil: “Lavoriamo duro per farci trovare pronti con il Milan”

“Ho sempre sognato di avere come prima panchina in Serie A l’Udinese, il mio sogno si è realizzato. Penso che l’intelligenza dell’allenatore sia continuare sulla linea tattica con cui la squadra si trova meglio e con questa l’Udinese nel girone di ritorno scorso ha fatto cose ottime. Mio figlio Riccardo? Abbiamo fatto un percorso insieme di crescita, lui ha sempre giocato a calcio da quando ha iniziato a camminare, sono contento che sia dove si trova perché se lo è meritato. Spesso quando sei figlio di un ex giocatore il percorso è più difficile non è agevolato, non so perché. Incrociarlo sarà un’emozione particolare. Promesse per la stagione? Quello che posso mantenere, ovvero lavorare duro per farci trovare subito pronti fin dalla prima partita in Coppa Italia e la trasferta a Milano con il Milan”. Milan, un ex Serie A per la difesa? Le ultime news di mercato >>>