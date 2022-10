Udinese, Pozzo: “Lo scudetto non lo butto via, sarebbe incredibile”

Giampaolo Pozzo , presidente dell'Udinese, crede a tal punto nella sua squadra da non escludere l'ipotesi scudetto. I friulani hanno conquistato 20 punti condividono il terzo posto in classifica con il Milan . Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Radio Anch'io Sport': "L'obiettivo è vincere il più possibile, come sempre, ma se arriva lo scudetto non lo butto via, sarebbe un traguardo incredibile , siamo ambiziosi e cerchiamo sempre di costruire squadre competitive. Dopo 9 partite convincenti possiamo dire che la squadre c'è e c'è anche un grande allenatore, abbiamo le potenzialità per disputare un ottimo campionato".

Sulla passione per il calcio: "Una passione che i figli hanno ereditato, ma resta un hobby, almeno per noi. Siamo nel calcio da 37 anni con risultati da realtà provinciale. Si pensa sempre in grande ma non abbiamo le risorse di un club metropolitano. Eppure siamo in A da 27 anni di fila, in un campionato non facile e molto competitivo".