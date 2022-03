Turchia, Calhanoglu: “Italia? Può succedere, questo è il calcio”

Hakan Calhanoglu, calciatore dell'Inter e della Nazionale turca, ha commentato anche la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali

Hakan Calhanoglu , calciatore dell'Inter, ha commentato la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 della sua Turchia e dell'Italia. Queste le dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb': "Ci dispiace non esserci qualificati. Non siamo riusciti ad entrare in partita nei primi 15', siamo stati un po' titubanti e non abbiamo fatto quello che avremmo voluto".

Il cambio di mentalità nel secondo tempo? "Kuntz ci ha motivati all'intervallo e dato la forza per controllare la gara, abbiamo segnato e poi c'è stato quel rigore, che magari avrebbe potuto cambiare le cose. Non voglio però dare colpa a Burak Yilmaz, che si è preso la responsabilità di calciarlo. Lui è il capitano, l'avrei potuto sbagliare anche io, così come gli altri. Con la Lettonia aveva segnato, oggi è andata male, ma rimaniamo una squadra e una famiglia. Ora bisogna guardare avanti, abbiamo giocato comunque bene con il 3-4-3 e ci siamo sentiti a nostro agio, senza paura. E giocare contro il Portogallo in casa loro non è facile".