Monza-Milan, Scaroni: “Il miglior modo per ricordare Silvio Berlusconi”

Paolo Scaroni , Presidente del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni su Monza-Milan , partita di questa sera, ore 21:00 , all'U-Power Stadium, valida per la prima edizione del 'Trofeo Silvio Berlusconi'. Un evento voluto dai due club e che si terrà ogni anno per ricordare l'ex patron, tanto dei biancorossi quanto dei rossoneri, scomparso lo scorso 12 giugno 2023 .

"Rientro dalle vacanze per essere in tribuna. A una partita come questa non rinuncerei per nulla al mondo - ha detto Scaroni alla 'rosea' -. Sarà bellissimo. Berlusconi ha rilevato un club che giocava in Serie C e aveva poco seguito, e in pochi anni ha costruito una squadra giovane e brillante che fa sognare i suoi tifosi. Giocare questa partita a Monza, nello stadio della sua ultima creatura calcistica, ed essere qui insieme ad Adriano Galliani è il modo migliore per ricordare Silvio".