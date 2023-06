Trinchera e Corvino: “Il Milan ha controriscattato Colombo”

"Per Colombo il Milan ha esercitato il controriscatto, per Falcone c'è stato solo l'esercizio del riscatto e siamo in attesa. 1,5-1,7 milioni di benefit per un calciatore pagato zero, con il controriscatto del Milan". Il Milan, quindi, ha investito meno di due milioni per riportare a casa il giovane talento, che nella sua esperienza a Lecce, è migliorato molto e potrebbe essere utile alla causa di Stefano Pioli. LEGGI ANCHE: Dalla porta all'attacco, le ultime sul mercato del Milan