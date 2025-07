Trevisani: “Milan, con Allegri tra le prime quattro. Sulla classifica …”

"Per tutta la carriera non è mai partito con il favore dei pronostico ma, a parte il Napoli che è tre spanne davanti anche perché si è rinforzato già da prima, le altre non sono ancora perfette e lui pensa che anche la Fiorentina può essere lì. Allegri penso possa portare il Milan tra le prime quattro ma per le altre fatico ad immaginare una classifica già decisa. E' un campionato poco solido e dunque perché Fiorentina, Bologna o Como non possono buttarsi nella mischia?".