Trevisani: “Juventus-Milan, vista la situazione vale tutto”

MILAN NEWS – Riccardo Trevisani, giornalista di ‘Sky Sport‘, ha analizzato le chance del Diavolo di uscire da Juventus-Milan con la finale di Coppa Italia dello stadio ‘Olimpico‘ di Roma in tasca. Queste le dichiarazioni di Trevisani: “Un Milan che era molto in difficoltà ad inizio stagione perse solo 0-1 a Torino con un super gol di Paulo Dybala. Che possa fare una buona partita a Torino lo credo, che possa strappare la qualificazione un po’ meno, ma vista la situazione essendo una partita prima dei recuperi vale tutto”. ECCO PER CHI SI PROSPETTA UNA GRANDE OCCASIONE ALLO ‘STADIUM’ >>>

