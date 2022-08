Tramoni chiama Milan e Inter: “Giocare a Milano sarebbe un sogno”

Matteo Tramoni, calciatore del Cagliari, ha espresso il desiderio di giocare in Serie A e, in modo particolare, a Milano. Milan e Inter avvisate

Reduce da una bella stagione in Serie B con il Brescia, Matteo Tramoni è ritornato alla base, ovvero al retrocesso Cagliari per giocare un altro campionato cadetto. Il giocatore, però, com'è giusto che sia, nutre grandi ambizioni e, in particolar modo, vorrebbe giocare a Milano. San Siro per lui è un sogno: Milan e Inter sono state avvisate. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Corse Matin'.