Tottenham-Milan, Nesta: “Attaccherei più che fare barricate”

Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha parlato di Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il Diavolo parte dall'1-0 conseguito a 'San Siro' con un gol di Brahim Díaz: è opportuno per il Milan andare a Londra per difendere il minimo vantaggio? Questa la risposta di Nesta.