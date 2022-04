Torino-Milan 0-0, Condò: “Solo Leao può condurre fuori dal tunnel”

Dopo il pareggio per 0-0 contro il Torino, Paolo Condò ha parlato del Milan e della crisi dei rossoneri sulle colonne di "Repubblica"

E' un periodo piuttosto difficile per il Milan, che dopo il pareggio per 0-0 contro il Torino non ha più il destino fra le sue mani. Paolo Condò ha così analizzato il momento rossonero sulle colonne di Repubblica: "Se l'Inter ha dunque risolto il problema che le si attribuiva e ora è padrona del suo destino, il Milan ha invece confermato una siccità offensiva simile ad una piaga biblica".