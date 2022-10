Torino-Milan 2-1, Bigon: “Ecco le difficoltà di Pioli” | Serie A News

Una brutta sconfitta quella del Milan in casa del Torino. Il 2-1 finale non rispecchia al cento per cento l'andamento della partita che ha visto i rossoneri poco pericolosi e i granata quasi sempre in controllo del ritmo della gara. Nel programma radio Radio Anch'io lo sport, in onda su Radio Rai ha detto la sua anche Albertino Bigon. Per l'ex calciatore il Torino ha avuto una settimana piena per preparare la partita e questo si è visto sul campo. Il tutto mettendo in difficoltà Pioli, che non ha trovato i giusti accorgimenti tattici e tecnici. Bigon ha anche sottolineato di quanto la seconda stella non debba diventare per forza un'ossessione. Inoltre si è soffermato sulle differenze tra De Ketelaere e Kvaratskhelia, evidenziando di quanto il georgiano si sia ambientato molto meglio e più velocemente del belga. Van Basten: il Milan, la Madonna e ... cosa ci siamo persi?