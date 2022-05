Tonali: “La Serie B mi ha fatto bene. Prendevo botte e pugni a palla lontana”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato dei metodi di marcatura non proprio ortodossi degli avversari ai tempi della Serie B con il Brescia

Sandro Tonali , centrocampista del Milan, ha parlato dei metodi di marcatura non proprio ortodossi degli avversari ai tempi della Serie B con il Brescia. Il campionato cadetto, a suo avviso, è stato importantissimo per il percorso di crescita personale. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'DAZN' sull'argomento.

"La Serie B mi ha fatto bene. Sono entrato in un momento in cui non c’era VAR, dove si fischiava poco. Ho preso botte, pugni a palla lontana. Ma ho giocato contro dei martelli e questo ti aiuta e che ti porti avanti per tutta la vita. Ho fatto più di 80 partite con il Brescia e mi sono servite tutte. Lì il gioco era basato sul ritmo, sull’agonismo, sui calci. In B si lotta su ogni centimetro e ci sono giocatori che ti vogliono mangiare tutto”. Milan, il sogno di Maldini e Massara per la destra. Le ultime news di mercato >>>