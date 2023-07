Tonali: “Lasciare il Milan? Scelta che ho dovuto fare” | PM NEWS

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai nostri microfoni della sua decisione. Ecco un estratto delle sue parole

Sandro Tonali , nuovo centrocampista del Newcastle ed ex Milan , ha parlato anche ai nostri microfoni del suo addio ai rossoneri. Ecco le sue parole sulla scelte presa di volare in Premier League e lasciare Milano.

"Scelta più difficile della mia carriera ma che andava fatta adesso. Il Milan mi ha accolto come un figlio e li ringrazierò per tutta la vita, non dimenticherò mai di questo. Sarò sempre un loro tifoso perché sono persone d'oro. Scelta che ho dovuto fare e l'ho fatta al momento giusto". LEGGI ANCHE: Le parole ai nostri microfoni di Sandro Tonali