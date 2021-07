Tonali: “Il rapporto con Pioli? Molto bello: è come un padre”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha spiegato come Stefano Pioli sappia toccare le corde giuste con i tanti giovani rossoneri

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. In riferimento al suo rapporto con il tecnico rossonero, Stefano Pioli, Tonali ha spiegato: "Molto bello, è come un padre. Siamo giovani, lui sa quali corde toccare, ci conosce a fondo. Lavoriamo molto di reparto, analizziamo le partite giocate e prepariamo le successive: siamo davvero uniti". Leggi qui l'intervista integrale di Tonali >>>