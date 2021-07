Tonali: “Ho avuto un’annata complicata: so di dover migliorare”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha motivato le difficoltà dell'ultima stagione. "Ho avuto il CoVid, ci ho messo un po' a carburare"

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. In riferimento alla sua prima, complicata stagione in maglia rossonera, il numero 8 del Diavolo ha commentato quanto segue.