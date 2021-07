Tomori: “Mai facile contro le grandi di Serie A: bisogna essere pronti”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato delle difficoltà che presenta il campionato di Serie A: queste le sue dichiarazioni

Fikayo Tomori , difensore del Milan , ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV'. Parlando del calendario del campionato di Serie A , nel quale si è cimentato per la prima volta dallo scorso mese di gennaio, Tomori ha commentato quanto segue.

"In Serie A ci sono molte ottime squadre e tutte vanno affrontate due volte. Non importa quando le incontri, ma quando succede bisogna farsi trovare pronti. Per questo durante la preparazione lavoriamo duramente: per farci trovare pronti. Quando iniziano le partite vogliamo essere pronti e speriamo di riuscirci".