Tomori: “Kjaer? Un leader in campo e fuori. Si è visto che persona è”

Fikayo Tomori, attraverso il canale Twitch ufficiale del Milan, ha parlato del compagno di squadra Simon Kjaer. Queste le dichiarazioni: "Da quelle frasi si capisce che è un leader. Lo vedi da quello che è successo ad Eriksen e come si è comportato, si è visto che tipo di persona è. Quando c'è qualcosa da dire lui lo dice, è calmo e cerca sempre di aiutare tutti. È un leader, in campo e fuori. Giocare con lui è fantastico, siamo felici di averlo. Tutte le squadre avrebbero bisogno come lui, è importantissimo averlo a fianco dentro e fuori dal campo".