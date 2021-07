Tomori: “Iniziare la preparazione con la squadra sarà un vantaggio”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha appena iniziato la sua prima stagione con i rossoneri sin dalla preparazione estiva. Il suo pensiero

Fikayo Tomori , difensore del Milan , ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV'. Parlando del significato che ha, per lui, essere diventato interamente di proprietà del club di Via Aldo Rossi, Tomori ha commentato quanto segue.

"Negli ultimi anni sono stato spesso in prestito e spesso a inizio stagione non è stato facile. Poter iniziare la preparazione insieme alla squadra e con una situazione stabile sarà di certo un vantaggio. Come detto qui sto bene e non vedo l'ora di iniziare". Leggi e ascolta qui l'intervista integrale del difensore inglese >>>