Tita: “Paqueta? Il Milan si aspettava di più da lui, vi spiego cosa deve fare”

ULTIME NEWS MILAN – Tita, ex calciatore brasiliano con un passato al Pescara, ha parlato di Lucas Paqueta ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’. Ecco il pensiero sul connazionale: “Lasciano in prevalenza il nostro paese molto giovani rispetto a quel che accadeva ai miei tempi quando i giocatori che partivano per l’Europa erano già formati. Prendiamo Lucas Paquetà: il Milan ha fatto un grande investimento per lui e ci si aspettava di più. Ora sento dire che vorrebbe giocare nel Flamengo. Io quando ero in Europa facevo di tutto per battermi e per restarci. Alla prima difficoltà oggi si vuol tornare in Brasile. Ripeto, il Milan ha speso tanto per lui e ora Paquetà deve accelerare per far vedere che gli sforzi fatti dai rossoneri sono stati giusti”. Icardi arriva al Milan in estate? Secondo l’ex dirigente non ci sono dubbi, continua a leggere >>>

