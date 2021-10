Theo Hernandez positivo al coronavirus, Lippi: “Come è possibile?”

Marcello Lippi. ex commissario tecnico dell'Italia, ha parlato al Corriere dello Sport anche della positività al Covid di Theo Hernandez

Marcello Lippi, ex commissario tecnico dell'Italia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Lippi ha parlato anche della positività al coronavirus di Theo Hernandez, terzino del Milan: ""Mi domando come sia possibile che un giocatore si contagi con tutti i controlli a cui il gruppo squadra viene sottoposto di continuo. Ma, a parte quell’aspetto, legato alla casualità e alla sfortuna, il problema sta proprio nel carico di fatica che questi ragazzi si sobbarcano. Poniamo il caso di un club con diversi sudamericani e qualche africano, che a gennaio sparisce per la coppa continentale. A metà anno ti parte una bella fetta della formazione e il campionato è condizionato, assolutamente". Intanto il Milan pensa a un nuovo attaccante proveniente dal Belgio