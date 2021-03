Theo Hernandez: “Nazionale? Aspetto, ho sempre il telefono in mano”

Theo Hernandez e la chiamata in Nazionale

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, spera ancora in una convocazione nella nazionale francese. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘SportWeek’: “Nazionale? Sto aspettando, non mi ha ancora chiamato… (e fa il gesto della cornetta, la sua esultanza recente, ndr). È un sogno per me giocare con mio fratello con la maglia della Francia. Ho detto no all’Under dei Galletti? Ero piccolo, non mi rendevo conto di quanto fosse importante. Da due anni, da quando sono qui, sto giocando anche per andare in nazionale. Ho sempre il telefono in mano“. Clicca qui per l’intervista completa di Theo tra curiosi retroscena e obiettivi rossoneri