Theo Hernandez: “Il gol all’Atalanta il più bello della mia vita. Su Maldini…”

Theo Hernández (difensore AC Milan), esulta per il suo gol in Milan-Atalanta 2-0 (Serie A 2021-2022) | News (Getty Images)

Dopo quel gol hai capito che vincevate lo scudetto? "No, fino all'ultima partita non sapevamo se potevamo vincere. E' stato un gol bellissimo, siamo andati sul 2-0.

Sulla Nazionale : "Da tanto tempo che volevo andare in nazionale. Sto dando il massimo per andare al Mondiale. Abbiamo una squadra fortissima e vogliamo arrivare fino alla fine".

Questo è il miglior Theo?: "Quello non lo so, sto lavorando ogni giorno e faccio quello che mi chiede il mister. Non so cosa succederà dopo".