Thauvin: “Il Milan mi voleva, ma ha perso tempo. Così ho scelto il Tigres”

Florian Thauvin , calciatore del Tigres , ha raccontato del suo approdo in Messico e dei contatti avuti con il Milan . Ma la trattativa è andata per le lunghe e, per questo motivo. il suo club attuale ha colto la palla al balzo e ne ha approfittato anche grazie al suo connazionale Andrè-Pierre Gignac . Queste le dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb'.

"I dirigenti del Tigres sapevano che ero alla fine del mio contratto con il Marsiglia e mi hanno contattato tramite Gignac. Non avevo ancora preso nessuna decisione, anche se c'erano state diverse discussioni col Milan. La trattativa andava per le lunghe, hanno richiesto tempo. Così Gignac mi ha detto che il presidente voleva assolutamente ingaggiarmi. In fondo, penso che stavo aspettando un'esperienza come questa".