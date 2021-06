Tecca: “Rebic? Stagione di alti e bassi, poca freddezza davanti alla porta”

Massimo Tecca ha voluto esprimere il proprio pensiero sulla stagione di Ante Rebic: "Il croato è poco freddo davanti alla porta"

Riccardo Varotto

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Massimo Tecca ha voluto esprimere un pensiero sulla stagione di Ante Rebic: "Al Milan ha avuto una stagione di alti e bassi, soprattutto per la mancata freddezza davanti alla porta avversaria. Avrà quindi una grande chance contro la Spagna per dimostrare le qualità per essere determinante". Nonostante la mancanza di freddezza, il croato è riuscito a segnare 11 gol in 27 presenze, numeri identici alla stagione precedente (2019-2020) nella quale ha collezionato lo stesso numero di reti con una presenza in meno.

È anche doveroso sottolineare come spesso Rebic si sia trovato a giocare da prima punta, un ruolo che sa ricoprire ma non in maniera eccelsa. Il numero 12 rossonero riesce a dare il meglio di sé quando gioca sulla corsia di sinistra, in coppia con Theo Hernandez. Le brutte prestazioni da prima punta di Rafael Leao e i tanti infortuni di Ibrahimovic hanno spinto Pioli a utilizzare il croato da perno offensivo. Inoltre, vista la sua duttilità, Rebic è considerato incedibile dalla dirigenza del Milan.

Rebic è qualificato agli ottavi degli Europei con la sua Croazia e oggi dovrà affrontare la Spagna per provare a strappare un pass per i quarti di finale. Intanto Salvini ha parlato in ESCLUSIVA ai nostri microfoni. Attacchi a Calhanoglu e Donnarumma