Tecca: “L’infortunio di Calhanoglu è una perdita grave per il Milan”

NEWS MILAN – Massimo Tecca, giornalista di ‘Sky Sport‘, ha parlato dell’infortunio del fantasista turco Hakan Calhanoglu, costretto a saltare Milan-Torino di ieri sera per un problema muscolare che lo terrà fuori per un po’. “L’infortunio di Calhanoglu è una grave perdita per il Milan specie dopo le ultime prestazioni positive. Avrebbe potuto dare una grande mano a Zlatan Ibrahimovic in transizione offensiva e nel supporto allo svedese”, ha detto Tecca. Ora toccherà a Lucas Paquetá sostituirlo. Per scoprire un interessante retroscena di mercato sul brasiliano, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android