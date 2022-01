Tavelli: “Milan, sei superiore alla Juventus. Ma non sottovalutarla”

Il giornalista Fabio Tavelli ha parlato di Milan-Juventus, gara valida per la 23^ giornata di Serie A. Questo il suo pensiero

Il giornalista Fabio Tavelli ha parlato di Milan-Juventus, gara valida per la 23^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Non dobbiamo farci condizionare dalla sconfitta subita dal Milan contro lo Spezia. Si tratta di uno stop grave, anzi gravissimo se accoppiato al pareggio dell'Inter. La Juventus ha un passo sicuro ma tutt'altro che convincente, sta tenendo una velocità più forte del Milan che però ha dei picchi più alti. Il Milan rimane comunque superiore alla Juventus, che non è da sottovalutare e che non è facile da battere in questo momento".