Tassotti: “Superlega? Comunicazione e tempi sbagliati” | News

Mauro Tassotti, ex difensore del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato della Superlega

Mauro Tassotti, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tassotti ha parlato del fallimento della Superlega: "Comunicazione e tempi sbagliati. E la meritocrazia, nel calcio, deve esistere. Piuttosto, ragioniamo su come rendere più attraente la Serie A. Volata per la Champions League? Abbiamo appena parlato di meritocrazia. Allora dico Milan, perché lo merita. Ed Atalanta, per lo stesso motivo. Non sono così più sicuro della Juventus: il Napoli di Rino Gattuso gioca bene e vince ...". Intanto il Milan punta su Ilicic. Ecco l'offerta all'Atalanta.