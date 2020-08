Tassotti: “Non condanno Elliott: questi proprietari hanno speso”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mauro Tassotti, ex calciatore ed ex vice allenatore del Milan, oggi secondo di Andriy Shevchenko sulla panchina della Nazionale Ucraina, ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina. Queste le dichiarazioni di Tassotti sull’operato del fondo Elliott Management Corporation, alla guida del club rossonero dal luglio 2018.

“Questi proprietari hanno speso, si sono ritrovati fra le mani tanti contratti pesanti, hanno visto sfilare giocatori importanti come Gonzalo Higuaín e Leonardo Bonucci. Il momento è quello che è – ha detto Tassotti sulla famiglia Singer -. Non condanno Elliott. Il Milan però deve tornare al top e ripeto che secondo me non manca tanto per arrivarci”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI TASSOTTI >>>