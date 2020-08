Tassotti: “Ibrahimovic vale un sacrificio. Con lui Leao è cresciuto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mauro Tassotti, ex calciatore ed ex vice allenatore del Milan, oggi secondo di Andriy Shevchenko sulla panchina della Nazionale Ucraina, ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina. Queste le dichiarazioni di Tassotti sull’opportunità che Zlatan Ibrahimovic rinnovi il suo contratto con i rossoneri, attualmente in scadenza a fine mese.

“Se lo terrei? Logicamente sì. È forte, fortissimo. Vale un sacrificio economico. Dal Milan ha avuto, al Milan ha dato. L’età è quella che è, ma credo sia possibile trovare un accordo per restare insieme. C’è l’aspetto tecnico, indiscutibile, e c’è il resto. Rafael Leão, per esempio, con lui è cresciuto. E poi se non rimane ci sarebbe da cercare un’altra soluzione. Non sarebbe facile”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI TASSOTTI >>>