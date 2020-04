Tankovic (att. Hammarby): “Ibrahimovic? Solo lui conosce il suo futuro”

ULTIME NEWS MILAN – Muamer Tanković, attaccante dell’Hammarby, ha parlato ai microfoni ‘Sky Sport’ di Zlatan Ibrahimovic, che in questi giorni si sta allenando con la squadra svedese. Ecco cosa ha detto il calciatore sul futuro del numero 21 del Milan: “E’ stato bellissimo per il club vedere Zlatan, è stato bello per i giocatori. Abbiamo fatto un allenamento a porte chiuse, nessun amico o familiare ha potuto assistere. Ci siamo visti direttamente al campo, ci siamo allenati e poi siamo andati direttamente a casa senza passare per gli spogliatoi. Zlatan vuole vincere sempre a prescindere da dove e con chi si è allena. Alla fine questo è veramente il suo club. Il suo atteggiamento è d’esempio per tutti, per i giovani, grazie alla sua mentalità vincente. Non abbiamo parlato di quando tornerà a Milan, non si può sapere con il Coronavirus, per ora starà a Stoccolma poi si vedrà. L’unico che sa dove sarà in futuro è Zlatan. Ovviamente tutti vogliono sapere dove sarà nella prossima stagione, ma lo sa solo lui”. Intanto Ralf Rangnick ha parlato dei suoi contatti con il Milan! LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓