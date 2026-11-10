Il Milan di Rúben Amorim continua a raccogliere enormi consensi, ma non mancano anche le critiche su alcuni aspetti da sistemare. A fare il punto sul momento della squadra è stato Alessio Tacchinardi, ex centrocampista e, ad oggi, opinionista tv, intervenuto negli studi di Pressing per parlare del percorso del diavolo e soffermarsi sulla prestazione contro il Genoa.

Milan, le parole di Tacchinardi

"La sensazione è che il Milan con gli undici titolari sia potenzialmente la squadra più interessante del campionato e quella che può crescere di più. Se si tiene conto dell'intera rosa invece no.

ha voluto esprimere un giudizio particolarmente positivo sulla rosa rossonera, individuando nella formazione principale una delle squadre più interessanti dellaIl discorso cambia però, quando si passa ad analizzare la profondità della rosa:

Nel corso del suo intervento Tacchinardi si è soffermato anche su Goncalo Ramos, ancora senza gol contro il Genoa ma comunque protagonista con un assist per la rete di Pulisic:

"Ramos? Si impegna, ma non fa mai gol. Non è comunque semplice vincere sul campo del Genoa che sta facendo bene. In tre giorni non puoi cambiare così, è perchè negli undici titolari il Milan, che ha un bravo allenatore, è la squadra con più ampi margini di crescita. Ma non può giocare ed essere competitivo in due competizioni perchè le seconde linee non sono all'altezza degli altri"