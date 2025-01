Tacchinardi: “Milan, condizione fisica imbarazzante. I giocatori…”

Il Milan, tra mercato e prestazione molto deludente contro la Juventus, fa estremamente discutere. Alessio Tacchinardi, ex giocatore dei bianconeri, ha parlato durante 'Pressing', programma di Mediaset. "Nel secondo tempo il Milan ha messo in mostra una condizione fisica imbarazzante, però ha vinto le partite prima in rimonta. A me continua sembra una squadra che attacca e che stacca la spina e che non è determinata".