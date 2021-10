Tacchinardi: “Donnarumma?Juve habitat naturale, peccato sia andato al Psg”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha espresso qualche rimpianto per il trasferimento di Gianluigi Donnarumma al Psg

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha espresso qualche rimpianto per il trasferimento di Gianluigi Donnarumma al Psg. Ecco il suo pensiero ai microfoni di 'TMW Radio': "Per me era il suo habitat naturale, l'affare si doveva fare tre mesi fa. Donnarumma non è titolare, la società ha speso cifre esorbitanti anche per altri giocatori, lui vuole giocare sempre e quindi perché non la Juventus? Per me è un errore averlo mandato là, ma non è l'errore della Juventus ma dell'agente".