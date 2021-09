Svizzera, Yakin: “L’Italia non perde da 35 partite, serve prestazione top”

Murat Yakin, commissario tecnico della Turchia, ha parlato del match contro l'Italia, valido per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022

Murat Yakin, commissario tecnico della Turchia, ha parlato del match contro l'Italia, valido per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Queste le dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb': "E' da una settimana che siamo insieme. Ci siamo allenati, abbiamo compensato all'assenza di giocatori importanti e nell'ultimo match abbiamo anche fatto prove sul piano tattico giocando con due sistemi diversi. Si sono viste buone cose ma contro l'Italia e in uno stadio pieno sarà una gara completare diversa. L'Italia è campione d'Europa, non perde da 35 partite e servirà una prestazione al top".