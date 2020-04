Suso: “In pochi al Milan hanno fatto bene come Bonaventura”

NEWS MILAN – Jesús Suso, classe 1993, esterno offensivo di proprietà del Milan ed attualmente in prestito con diritto di riscatto al Siviglia, è intervenuto in collegamento con ‘Sky Sport 24‘ rilasciando una bella e lunga intervista. In merito possibili ex compagni del Milan che vorrebbe rivedere in Spagna, Suso ha spiegato: “Giacomo Bonaventura si adatterebbe bene alla Liga. Lui è costato poco: al Milan ha spesso tanti soldi, anche 30-35 milioni di euro per giocatore, ma in pochi hanno fatto bene come Jack. E’ un ottimo giocatore”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI SUSO >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓