SuperLega, Setti: “Sanzioni per Milan, Inter e Juve? Prenderei tempo”

Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato della SuperLega e delle possibile conseguenze per Milan, Inter e Juventus. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN': "Sulla SuperLega sono allineato al fatto che non si debba fare, trovo corretto tutto ciò che è stato detto. Sul fatto di sanzionare Inter, Juve e Milan, prenderei un attimo di tempo: ci sono volontà che arrivano dall'alto, non sempre i dirigenti c'entrano qualcosa. In Lega qualche giorno fa ci siamo detti di calmare gli animi, ne riparleremo più in là. Dobbiamo tutti far mea culpa, compattare tutti anche per le assemblee".