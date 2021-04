SuperLega, Sconcerti: “Progetto di disperazione, non di logica”

Mario Sconcerti, noto opinionista, ha parlato del progetto SuperLega, praticamente morto sul nascere. Ecco il suo pensiero

Mario Sconcerti, noto opinionista, ha parlato del progetto SuperLega, praticamente morto sul nascere. Ecco il suo pensiero ai microfoni di 'TMW Radio': "La cosa è dolorosissima. Più si dà importanza alla cosa che si stava facendo, più non si riesce a capire quanto tutto sia potuto franare in 36 ore. Forse dipende tutto da come è stato presentato il progetto. Credo che di cose ancora ne debbano accadere. Non c'è stato veramente niente di costruito. Come si fa a presentare un progetto così importante in questo modo? E' successo qualcosa di strano. E' stato un progetto di disperazione e non di logica".