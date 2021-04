Superlega, Gravina avvisa: “Chi aderisce ad altri tornei sarà escluso”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del Consiglio federale. Ecco cosa ha detto

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del Consiglio Federale. In primo piano ovviamente la Superlega. Ecco le parole di Gravina riportate dall'ANSA: "Quanto alla norma anti-Superlega, chi ritiene di voler partecipare a una competizione non prevista e non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perderà l'affiliazione. Chi ha interpretato la Superlega come un atto di semplice debolezza da parte di alcune società che vivono difficoltà economiche, sbaglia, anche se al momento non abbiamo notizia di chi è rimasto e chi è uscito. Questa norma verrà inserita nelle licenze nazionali e poi sarà incardinata nel codice di giustizia sportiva. Se, entro la scadenza delle domande ai campionati nazionali, qualcuno aderisce ad altri campionati di natura privatistica, è fuori". Intanto ecco l'offerta del Milan a Ilicic.