Suma: “In Europa comanda l’UEFA, in Italia invece…”

NEWS MILAN – Il direttore di Milan TV, Mauro Suma, ha parlato dei rinvii in Serie A dovuti al Coronavirus. Decisioni che sembrano trascendere dalla sola questione “contagio”. Pare ci siano anche altri interessi. Il noto giornalista e tifoso rossonero, ospite a Top Calcio 24, si è espresso in particolare sulle sfide Juventus-Inter di campionato e Juventus-Milan di Coppa Italia.

Subito un attacco alla Juventus, che pare abbia forzato particolarmente la mano al fine di rinviare il match contro l’Inter: “La Juventus le partite importanti in casa e a porte chiuse, non le gioca. Partite italiane eh. Perché in Europa comanda la UEFA, in Italia…“.

Ancora sul rinvio di Juve-Inter: “Per la Juve è una scelta economica. Loro sapevano che la domenica era zona franca, non c’era decisione della regione Piemonte. Poi una volta che era stato detto che domenica si giocava a porte chiuse, allora si sono mossi i poteri forti. Ci sono regioni in cui è sconsigliato fare assemblamenti di persone, quindi tutto giusto. Poi voglio capire chi lo dice cosa è successo oggi. Io lo so, ma chi lo dice?”.

Poi la provocazione su Juventus-Milan di Coppa Italia: “Per mercoledì nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, il Milan ha già tre squalificati, giocheremo senza i nostri tifosi… allora mettiamo anche Valeri arbitro (ride, ndr)”. E proprio sulla semifinale di ritorno dello stadium, novità dalla ‘Rai Piemonte’: continua a leggere >>>

