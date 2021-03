Stylsvig (CRO Milan): “Vi racconto il viaggio a Dubai con Maldini” | News

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, ha parlato su Linkedin del viaggio a Dubai degli esponenti della società rossonera

"Come parte del viaggio, abbiamo visitato il quartier generale di Emirates Group e abbiamo incontrato Sir Tim Clark, presidente di Emirates. E' stata un'opportunità fantastica per il Milan di incontrare di persona un partner longevo e di valore come Emirates, che è in viaggio con noi dal 2007 e lo scorso anno ha esteso il supporto al Club fino alla fine della stagione 2022/23. Una partnership di successo tra due brand di livello con ambizioni globali, sostenute da valori condivisi, che può contare su quasi 15 anni di rapporti per pianificare il futuro insieme". Intanto Zaccheroni, nella nostra intervista esclusiva, ha bocciato Vlahovic, accostato al Milan.