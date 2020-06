Stylsvig (CRO Milan): “Tornare nelle coppe europee priorità assoluta”

MILAN NEWS – Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, ha parlato dell’importanza per i rossoneri di ritornare nelle coppe europee. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di SportCal Insight’: “Siamo un club globale e abbiamo bisogno di marchi globali per seguire il nostro percorso. Penso che sette vittorie in Champions League parlino da sole e che guardando alla storia la Champions sia l’habitat naturale del Milan. Tornare a partecipare alle competizioni europee su base regolare è senza dubbio una priorità assoluta per il club e questo contribuirà ulteriormente a rafforzare i nostri obiettivi finanziari sia da una prospettiva finanziaria ma anche da una prospettiva commerciale”. Per leggere le sua intervista integrale, continua a leggere >>>

