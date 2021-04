Stromberg: “Il fisico di Ibrahimovic vi sembra quello di un 40enne?”

Glenn Petere Stromberg, ex calciatore svedese, ha parlato del connazionale Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni

Glenn Peter Stromberg, ex calciatore svedese, ha parlato del connazionale Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Se il Milan è nelle zone alte, è perché il mio connazionale Zlatan Ibrahimovic li ha sollevati sin lassù. E per me avrà la forza di mantenerli lì sino a fine campionato. Dite che è vecchio? Ha quasi 40 anni, ma ragazzi, guardate il fisico che ha: vi sembra quello di un quarantenne?". Intanto Milik lascerà la Francia a fine stagione: Milan in corsa