Strasser e il gol in Cagliari-Milan: “Emozione indimenticabile” (VIDEO)

NEWS MILAN – Rodney Strasser, meteora del Milan, ma che i tifosi rossoneri ricorderanno per aver deciso una partita importante nella corsa Scudetto della stagione 2010/2011. Era un Cagliari-Milan, Strasser entrò dalla panchina e su assist di Cassano segnò il gol decisivo.

Questo il ricordo del diretto interessato, raccontato in una diretta Instagram con ‘diavolimilanisti’: “Il club mi ha dato la possibilità di giocare, era un Milan di tanti campioni e hanno avuto fiducia in me per farmi giocare. Non dimenticherò mai quel gol col Cagliari, erano tre punti fondamentali per il campionato. Non giocavo tanto, avevo 19 anni, invece quella partita sfruttai l’occasione, non dimenticherò mai quell’emozione”. I ricordi rossoneri, in negativo, di Christian Vieri: ecco le sue dichiarazioni >>>