Stellone: “In sei per lo Scudetto: c’è anche il Milan” | Serie A News

Milan, Stellone ti vede in lotta per il titolo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Roberto Stellone, ex attaccante in Serie A e Serie B, oggi allenatore, ha parlato della lotta per il titolo di Campione d’Italia 2021. Per lui, anche il Milan di Stefano Pioli ha possibilità di inserirsi nella sfida per lo Scudetto. Queste le sue dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘.

"Il Napoli lo metto insieme a Juventus, Roma, Inter, Milan e Atalanta – ha detto Stellone -. Il campionato è lungo, per vincere non bastano squadra e allenatore ma devono incastrarsi tante situazioni".