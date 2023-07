Stam (ex allenatore di Reijnders): “È bravo nella costruzione e…”

"Ho lavorato con lui quando ero allenatore dell’U23. Era molto giovane e venne inserito presto in prima squadra, ma ha giocato con noi con regolarità. È un ragazzo fantastico, un vero amante del calcio. Sempre contento e sorridente, energico, disposto all’apprendimento. Fosse per lui, giocherebbe tutto il giorno. Per lui la famiglia è fondamentale. Si è poi sposato da poco, ha la testa sulle spalle. Una delle sue doti naturali è la comprensione del gioco, ha capacità tecniche e di movimento notevoli. È bravo nella costruzione e nella finalizzazione, crea spesso le condizioni per proiettarsi in avanti e sa segnare senza problemi dalla distanza. È dinamico ma può fare il centrocampista di controllo, giocando all’occorrenza da numero 6 o da numero 8. Prendendolo, il Milan non sbaglierebbe. La squadra di Pioli crescerà ancora e Tijjani può farne parte, anche perché è giovane e con margini di crescita. Avrà bisogno di tempo per conoscere i compagni, l’allenatore e la cultura italiana, questo è ovvio, ma apprende in maniera rapida e si adatta senza fatica". LEGGI ANCHE: Stadio Milan, non solo l’impianto. Ecco il piano dei rossoneri