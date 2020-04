Stam: “Ecco perchè ho scelto il Milan. Ibrahimovic? E’ un esempio”

NEWS MILAN – Jaap Stam, ex calciatore di Lazio e Milan, con cui ha disputato 65 presenze e realizzato 2 gol (uno indimenticabile in Champions League contro l’Inter), ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Mi volevano Juve e Inter, ma scelsi il Milan senza pensarci. Sono cresciuto con Van Basten, Gullit e Rijkaard, non potevo rifiutare. Guardavo a destra a vedevo Kakà, Inzaghi e Nesta; a sinistra c’erano Crespo, Cafu, Maldini e Gattuso. Ancelotti era il numero uno”.

Su ibrahimovic: “Se deve rimanere al Milan? “Uno come lui è un esempio per gli altri”.

